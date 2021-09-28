Пермь, 28 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сегодня 28 сентября, наградил двух пермских автоинспекторов, которые обезвредили стрелка в вузе Перми и оказались помощь людям во время ЧП. Инспектору первого взвода первой роты первого батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину вручён орден Мужества, а его коллеге старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову — медаль «За отличие в охране общественного порядка». Из рук министра правоохранители получили новые погоны, сообщает пресс-служба МВД России.

Мвд.рф Полицейский Владимир Макаров, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и полицейский Константин Калинин

Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а Владимиру Макарову — «капитан полиции», что на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.

Напомним, 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета студент открыл стрельбу по прохожим и находящимся в здании. Погибли шесть человек. Ранения и травмы получили десятки людей.

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Константин Калинин с напарников первым прибыл на место происшествия. Полицейский обезвредил вооруженного преступника, второй страж порядка организовал эвакуацию педагогов и студентов из университетского корпуса.

«Нет сомнений, что нашим коллегам помог большой опыт. Константин Калинин только за последние два года в патрульно-постовой службе задержал 48 лиц, находившихся в розыске. Раскрыл ряд преступлений. Четыре месяца назад перевелся в Госавтоинспекцию. Его напарник Владимир Макаров также достиг значительных результатов в служебной деятельности, посвятив работе в органах внутренних дел 25 лет», — сказал Владимир Колокольцев.