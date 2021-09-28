Пенза, 28 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Пензенской области с 1 января по 26 сентября выявили 70 случаев бешенства среди животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Бешенство

Наибольшее количество случаев заболевания выявлено среди кошек — 32, у собак — 28, семь — среди лис, еще три случая зафиксировали среди крупного и мелкого рогатого скота.

Больные животные не всегда ведут себя агрессивно и истекают слюной, это происходит уже на последних стадиях заболевания. Сначала у них просто немного меняется поведение. Они становятся вялыми, часто зевают. Дикие животные обычно боятся людей, слишком дружелюбное поведение может быть признаком болезни.

Заражение человека происходит через укусы, ссадины и раны на коже, ослюнение больными животными, во время контакта с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Инкубационный период бешенства составляет от восьми недель до года. Если у человека появились симптомы заболевания, то исход всегда один — смерть.

В случае укуса животного рекомендуется промыть место травмирования под проточной водой с мылом в течение 10 минут, а затем обратиться в медучреждение. Для профилактики бешенства прививки делают в плечо шесть раз. В тяжелых случаях назначают еще и антирабический иммуноглобулин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе увеличилась популяция бродячих собак. В приюте на улице Осенней практически не осталось свободных мест.

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