Киев, , 14:16 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «венгерских партнеров» сейчас «не раскручивать эмоции» относительно скандала с подписанием нового газового соглашения с Россией.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

Об этом он сказал на брифинге 28 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба заявил, что в Будапеште «очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся».

«Но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматично, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, и также отвечает интересам Европы», — призвал глава дипломатии.

Вместе с тем глава МИД Украины подтвердил, что в Киев в любом случае будет обращаться к Европейской комиссии и оспаривать там законность нового контракта.

Напомним, что ранее в Будапеште заявили, что действия правительства Украины, направленные против соглашения с Россией, через Еврокомиссию «крайне возмутительны». Глава венгерского МИД Петер Сийярто добавил, что украинская сторона «не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся» и подчеркнул, что такого рода действия Киева рассматриваются как «нарушение суверенитета (Венгрии) и интересов ее национальной безопасности».

27 сентября Венгрия заключила с Газпромом новое долгосрочное соглашение на поставку газа в обход украинской территории.