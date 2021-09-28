Барнаул, 28 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Жители Алтайского края с неудовольствием констатируют: уборочная кампания ещё не закончилась, а цена картофеля выросла практически вдвое. Об этом, в частности, на своей странице Facebook пишет алтайский общественник Константин Емешин:

(сс) sbj04769 Картофель

«Картофельный индекс инфляции в Барнауле. Традиционно подкупаем картофель на первую половину зимы. В 2019 году покупал по 20 рублей за кг. В 2020 году покупал по 18 рублей. А вот сегодня по 30 рублей за кг».

Тем временем, в Бийске — алтайском наукограде — как сообщает «Бийский рабочий», в прошлом году за мешок картофеля (35−40 кг) в совхозе просили 540−500 рублей, а сейчас уже — 1000.

Бийчане рассказали, что скачок цен отразился на семейных бюджетах — те, кто на зиму планировали закупить на семью 10−15 мешков картофеля, ограничиваются двумя-четырьмя.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года алтайский губернатор Виктор Томенко известил, что площадь посева картофеля, в сравнении с 2020 годом, сократилась на на 3%.

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На днях о том, что с начала сентября розничные цены на картофель снизились на 30,5%, известили в министерстве экономического развития Алтайского края.

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