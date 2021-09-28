Афины , , 14:12 — REGNUM Франция обязалась оказать немедленную военную помощь Греции (и наоборот) в случае нападения третьей страны, даже если эта страна входит в один из их союзов (например, Турция, которая является членом НАТО). Решение принято в соответствии с соглашением, подписанным премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 28 сентября, сообщает AMNA со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительственные источники также заявили, что заключенное «Стратегическое партнерство для сотрудничества в области обороны и безопасности» между Грецией и Францией означает следующее:

1. Соглашение закрепляет тесный альянс, созданный двумя странами, повышает геополитическое влияние Греции в Европе и регионе, укрепляет сдерживающие возможности страны с объявлением о приобретении трех новых французских фрегатов (подробности будут уточнены в ближайшие месяцы).

2. Соглашение содержит (статья 2) положение о взаимной помощи в области обороны в случае нападения на одну из двух стран на ее территории. Таким образом, Греция защищена от угроз, особенно в Восточном Средиземноморье.

3. С помощью соглашения Греция и Франция выходят за рамки своих обязательств друг перед другом в рамках Европейского союза и НАТО. В то же время они укрепляют европейский оборонный компонент и НАТО, поскольку они являются двумя государствами-членами ЕС, а также союзниками по НАТО.

4. Соглашение сопровождается объявлением о приобретении греческим военно-морским флотом трех французских фрегатов.

5. Соглашение предусматривает сотрудничество в области обороны и внешней политики. Таким образом, Греция будет играть ведущую роль, как недавно пообещал Кирьякос Мицотакис, в обсуждении необходимости стратегической автономии ЕС.

6. Соглашение о стратегическом партнерстве между Грецией и Францией является первым большим шагом на пути к стратегической автономии ЕС.

7. Уже в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН премьер-министр Греции говорил о необходимости развития оборонных возможностей, чтобы Европа могла немедленно реагировать на вызовы в своих более широких окрестностях, таких как Средиземноморье, Ближний Восток и Сахель.

8. Соглашение предусматривает регулярные консультации между министрами иностранных дел и обороны обеих стран как по вопросам безопасности и обороны, так и по региональным и международным вопросам, гибридным угрозам, безопасности на море и миграции.