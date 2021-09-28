Москва, , 14:17 — REGNUM Напряжённость на севере края Косово нарастает, для деэскалации ситуации нужен «энергичный нажим» на администрацию в Приштине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространённом 28 сентября.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова прокомментировала напряжённость между краем Косово и Центральной Сербией, которая растёт с 20 сентября и спровоцирована действиями косовоалбанских властей. По её словам, «действия приштинских стратегов» должным образом не оцениваются руководством ЕС и США и не получают отповеди.

Ситуация, добавила она, развивается по сценарию «от плохого к худшему». Так, Приштина саботирует создание Сообщества сербских муниципалитетов Косова и фактически продолжает выдавливать из региона сербов. При этом всю ответственность за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности несут натовские Силы для Косово и Миссия ЕС.

«Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косова и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября косовские полицейские заняли два КПП на административной линии с Центральной Сербией. С сербских автомобилей стали принудительно снимать госномера и требовать за въезд плату в 5 евро. Сербы в ответ на это начали акцию протеста. С этих событий началось обострение в регионе.

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