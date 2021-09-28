Томск, 28 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 565 жителей Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 43 466 носителей коронавируса, выздоровели 36 465 человек.