Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Компания Rockstar Games блокирует любые упоминания игры GTA 6 на своём YouTube-канале. Об этом 28 сентября сообщает «Игромания», ссылаясь на расследование пользователя The Strange Man Expanded and Enhanced.

GTA V

https://twitter.com/Not_StrangeMan/status/1439642096437129216

Представители Rockstar Games просто удаляют любые комментарии, содержащие название GTA 6. Однако пользователи уже нашли лазейку — компания не блокирует написание GTA VI.

Добавим, что GTA 6 ещё не была официально анонсирована. Разработчики пока не давали никакой информации о создании этого проекта.