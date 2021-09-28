Лондон, 28 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Ряд автозаправочных станций (АЗС) в Великобритании может быть зарезервирован британскими властями для медиков и сотрудников чрезвычайных служб в случае, если в стране будет продолжать наблюдаться ажиотажный спрос на топливо. Об этом 28 сентября сообщает газета Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По информации издания, такое решение предусмотрено в плане правительства Британии на случай чрезвычайной ситуации и им предусматривается «приоритетный доступ» работников жизненно важных сфер на заправку топливом на АЗС, а также ограничение на отпуск топлива другим водителям.

В то же время, указывается, что, по словам информированных источников в правительстве страны, власти надеются на то, что бензиновый кризис в стране удастся пройти без таких экстренных мер и они оставлены в качестве резервного варианта на крайний случай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Британские военные были приведены в состояние повышенной готовности на фоне топливного кризиса в стране.