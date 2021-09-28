Москва, 28 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Серьезный рост цен на газ обусловлен тем, что темпы роста спроса на углеводороды значительно превышают предложение. Это относится не только к газу, но и к нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.иВ. Плеханова Олег Каленов.

Gazprom.ru Добыча газа

«Что касается газа, то цены на него бьют рекорды уже почти на протяжении месяца. Европейские газовые хранилища серьезно истощены, а впереди зима и длинный отопительный сезон.

Повышает спрос и относительная стабилизация ситуации с коронавирусом в мире. Несмотря на распространение четвертой волны, человечество адаптировалось к вирусу и научилось ему противостоять.

Также свою лепту внесли и результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. Кроме того, ажиотаж на газовом рынке вызывает и скорый запуск «Северного потока — 2», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысили отметку $1000 за 1 тыс. кубометров.

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