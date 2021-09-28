Москва, 28 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. «Яндекс.Дзен» занимается манипуляциями на своей площадке. Об этом 28 сентября заявила блогер, политический аналитик Оксана Туляева на круглом столе на круглом столе по теме «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Блогер, политический аналитик Оксана Туляева

Блогер пожаловалась, что у нее и коллег нет возможности пожаловаться на «Яндекс» и круглый стол стал одним из немногих способов рассказать о том, как IT-гигант манипулирует в информационном пространстве.

«Для меня и многих блогеров такая поддержка — возможность рассказать, как агрегатор занимается манипуляцией на своей площадке. Учитывая, что он выступает монополистом на российском интернет-пространстве, он считает, что может безнаказанно вводить политическую цензуру, тем самым нарушая законодательство Российской Федерации», — сказала Туляева.