Москва, 28 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Участие президента России Владимира Путина в международной конференции по климату прорабатывается, заявил 28 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы прорабатываем по-прежнему этот вопрос. Пока мы не готовы точно ответить на этот вопрос. Решения пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля заверил, что, как только решение будет принято, СМИ будут проинформированы.

Как сообщалоИА REGNUM, всемирная конференция по климату COP26 пройдёт в Глазго (Шотландия) с 31 октября по 12 ноября.