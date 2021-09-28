Горно-Алтайск, 28 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Республике Алтай за восемь месяцев 2021 года зарегистрировано пять случаев бешенства среди животных. При этим ни одного случая гидрофобии среди людей не зафиксировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Pitomcy.net Бешенство

Всего с начала года за медицинской помощью из-за нападения животных обратились 513 местных жителей.

«Это результат неудовлетворительной работы муниципальных властей по информированию граждан о правилах содержания домашних животных, а так же по снижению численности безнадзорных собак», — отметили в ведомстве.