Варшава, 28 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 339 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши 28 сентября.

REGNUM Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом 15 нелегалов были задержаны. Все они оказались гражданами Ирака. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.

Большинство задержанных при попытке пересечения польско-белорусской границы — молодые люди. По мнению польских спецслужб, некоторые из них могут представлять серьезную угрозу безопасности Польши, потому что могут быть связаны с экстремистскими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.