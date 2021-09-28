Афины , , 14:03 — REGNUM Греция получит три французских фрегата Belharra в рекордно короткие сроки. Об этом сообщает AMNA 28 сентября со ссылкой на правительственные источники.

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Фрегаты, о поставке которых договорились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис, будут иметь полное оборудование для противовоздушной и противолодочной обороны и возможность сбивать воздушные цели на больших расстояниях. Фрегаты с их высокотехнологичными и дальнобойными системами вооружения будут действовать как мультипликатор мощности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, поскольку в дополнение к их возросшим возможностям они будут полностью совместимы и смогут «сотрудничать» с истребителями Rafale.

По словам правительственных чиновников, правительство оснащает военно-морской флот, глядя в будущее, поскольку три фрегата (с возможностью поставки четвертого) предлагаются Греции по лучшей цене, полностью вооружены и с рекордными сроками поставки. Ожидается, что первый современный фрегат будет поставлен в 2025 году, а последний — в 2026 году.

Греция и Франция также взяли на себя обязательство в рамках своего соглашения о стратегическом партнерстве, что, помимо рамок существующих структур (НАТО и ЕС), они будут оказывать друг другу военную помощь в случае необходимости.