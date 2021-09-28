Нальчик, 28 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 172 062 человека приняли участие в прививочной кампании против COVID-19. Из них 139 129 человек прошли полный цикл вакцинации и ревакцинации, сообщили 27 сентября в региональном министерстве здравоохранения. За последний месяц число привитых увеличилось почти на 13 тыс. человек.

NIAID Вакцинация

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Всего в республике открыты для пациентов 82 пункта проведения иммунизации, помимо них, созданы и мобильные прививочные пункты. Для жителей региона доступны четыре вакцины: «Спутник-V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Ранее сообщалось, что власти региона планируют привить около 270 тыс. жителей для создания коллективного иммунитета. Исходя из этих данных, к настоящему времени план выполнен на 63%.

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