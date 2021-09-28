Вашингтон, 28 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Основатель Amazon Джефф Безос на сегодняшний день уже не является самым богатейшим миллиардером в мире по версии Forbes. С первого места в рейтинге его потеснил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Daniel Oberhaus Илон Маск

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С состоянием, превышающим $200 млрд, он снова стал самым богатым бизнесменом на планете. Издание отмечается, что после Безоса и владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно Маск стал третьим в истории человеком, чей капитал достиг такой отметки, пишет Forbes USA.

Сейчас Безос и Арно занимают, соответственно, вторую и третью строчки в списке богатейших бизнесменов. По данным Forbes Real-Time, их капиталы оцениваются в $197,7 млрд и $175,2 млрд.

Состояние Маска выросло вслед за продолжающимся подъемом акций Tesla. 27 сентября они подорожали больше чем на 2% и достигли максимальной цены закрытия с февраля 2021 года — $791,36. Ценные бумаги Amazon в тот же день упали на 0,6%, до $3405,8.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes после того как стало известно о его разводе с женой. При этом состояние предпринимателя оценивается в $129,6 млрд. Это меньше, чем у основателя Facebook Марка Цукерберга, который переместился на четвертое место с состоянием в $130,3 млрд.