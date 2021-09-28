Москва, , 13:59 — REGNUM Власти России и Вьетнама намерены интенсивнее взаимодействовать в военно-технической сфере. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 28 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров со своим вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, во Вьетнаме будет активизирована работа по строительству Центра ядерной науки и технологий, Россия придаёт этому важность. Кроме того, Москва обеспечит стабильную работу совместного Тропического научно-исследовательского и технологического центра.

Как сообщало ИА REGNUM, вьетнамский министр иностранных дел Буй Тхань Шон прибыл в Москву со своим первым официальным визитом 25 сентября.

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