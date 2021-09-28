Баку, , 13:58 — REGNUM Баку выступает против того, чтобы грузовики из Ирана ездили в Нагорный Карабах. Об этом в интервью турецкому агентству Anadolu Ajansı заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев © ИА REGNUM

«Мы надеялись, что этому будет положен конец. Но в период с 11 августа по 11 сентября около 60-и иранских грузовиков незаконно отправились в Карабах», — сказал Алиев.

Он отметил, что Баку по дипломатическим каналам выражал Тегерану своё недовольство в течение месяца. В августе послу Ирана в Азербайджане вручили ному протеста по поводу поездок в Нагорный Карабах.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд. 15 сентября двух иранский водителей задержали из-за по подозрению в поездках в Нагорный Карабах.

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