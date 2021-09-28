Варшава, 28 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В зомби-экшен Dying Light всё ещё играет более 500 тыс. уникальных пользователей ежемесячно. Об этом 28 сентября сообщает портал DualShockers.

Dying Light и Left 4 Dead

Как отмечают разработчики, секрет популярности Dying Light кроется в регулярном выпуске новых обновлений. По их словам, сиквел игры получит такую же поддержку.

Напомним, что релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля 2021 года. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.