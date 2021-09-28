Воронеж, 28 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Кислородные станции будут установлены в Воронеже на территории городских клинических больниц скорой медицинской помощи (БСМП) №1, №8 и №10, а также — в областной клинической больнице (ВОКБ) №1. Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе правительства региона. Вопрос установки кислородных станций поручил проработать до 1 октября губернатор Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уполномоченной организацией для поставки сжиженного медицинского кислорода по цене 27 тысяч рублей за тонну определена БСМП №8 определена. Воронежская облбольница №1 получит из резервного фонда 90,6 млн рублей на закупку оборудования в отделения реанимации. Также на базе городской больницы №11 будет организована закупка и приём лекарств, приобретенных за счет средств резервного фонда правительства РФ, для ковид-пациентов, которые лечатся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в последние дни было зафиксировано несколько подряд новых суточных рекордов по числу заразившихся коронавирусом. Ежедневно в регионе выявляют более 540 новых носителей, растёт и число жертв инфекции.