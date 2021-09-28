Москва, 28 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Информационные компании в современном мире получили возможность определять, кто и как будет получать информацию. Об этом 28 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

«Связь наша тоже интернет-гигантом в любой момент может быть прекращена, как это было сделано с президентом Соединённых Штатов, уже не действующим. Это по-моему так даже и было сказано — он нам не нравится», — заявил Журавлев.

«То, что он не нравится — неважно, у нас мнения не совпадают. Важно, что нравится или не нравится будет определять моё право получать информацию. Или коммуницировать с другими людьми. Вот где главная проблема возникших агрегаторов», — указал он.