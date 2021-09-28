Берлин, , 13:57 — REGNUM Вице-канцлер Германии и член Социал-Демократической партии Германии Олаф Шольц удивил 27 сентября немецкие СМИ тем, что заговорил на собственной пресс-конференции по-английски, сообщает Politico.

Когда корреспондент британского канала Channel 4 TV попросил немецкого политика ответить на несколько вопросов по-английски — в частности, о том, как долго могут длиться переговоры коалиции, а также о возможной отправке немецких дальнобойщиков в Великобританию, чтобы помочь с нехваткой водителей этой категории в королевстве, Шольц пошел ему навстречу.

«Мы приложили очень много усилия, чтобы убедить британцев не покидать [Европейский] Союз», — подчеркнул он, добавив, что он надеется, что Великобритания сможет справиться с кризисом.

Затем к немецкому политику обратился второй британский журналист, попросил, «пока» беседа ведется на английском языке, задать еще один вопрос. На это Шольц ответил шуткой, указав на то, что «это немецкая пресс-конференция», однако на вопрос журналиста ответил все же на по-английски.

Своей готовностью говорить на публике по-английски Шольц резко отличается от других высокопоставленных немецких политиков. Так, после выборов 2009 года тогдашний либеральный лидер СвДП Гидо Вестервелле отказался отвечать на вопросы по-английски репортера BBC, заявив, что «мы здесь в Германии», что вызвало насмешки в Интернете и подняло вопросы о его стремлении в конечном счете стать министром иностранных дел.

Реакция немецких СМИ на использование Шольцем английского языка показала, насколько это было неожиданно: ежедневная газета Tagesspiegel сделала заголовок в понедельник днем: «Шольц удивил пресс-конференцией на английском языке». The Rheinische Post также опубликовала сюжет об этом на своей передовице, заявив, что его «первая пресс-конференция на английском языке» показала, что Шольц «готовится» на пост канцлера.