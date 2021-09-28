Москва, 28 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу определился с составом на матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2023. Об этом 28 сентября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу

В список команды вошли 25 футболистов, в том числе вратари Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»).

Из защитников в команду вызваны Руслан Литвинов («Спартак»), Никита Кармаев («Кубань»), Иван Кузьмичёв («Урал»), Данила Прохин («Сочи»), Кирилл Боженов («Химки»), Данил Степанов («Арсенал»), Даниил Корнюшин («Краснодар»), Александр Сильянов («Локомотив»), Леон Классен («Тироль», Австрия).

В полузащите будут играть Наиль Умяров, Михаил Игнатов («Спартак»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Никита Кривцов («Краснодар»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Зенит»), Кирилл Фольмер («Ростов»).

В нападении — Константин Тюкавин («Динамо»), Владислав Яковлев (ЦСКА), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»).

Молодёжная сборная России сыграет с командами Северной Ирландии (8 октября) и Литвы (12 октября).