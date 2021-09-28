Стокгольм, 28 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. 28 сентября комитет риксдага по окружающей среде и сельскому хозяйству отправил на голосование правительственный законопроект о временном продлении разрешения копании Cementa на производства цемента на острове Готланд. Об этом сообщила новостная служба TT.

NASA Вид Готланда из космоса

Представители всех партий в комитете заявили, что намерены голосовать за принятие законопроекта, который дает компании возможность продолжить добычу известняка и производство цемента после 31 октября.

Ранее большинство членов партии «Левых» выступало против этого законопроекта, однако партийный исполнительный комитет, за которым оставалось последнее слово по этому вопросу, все же принял решение голосовать «за».

Напомним, на компанию Cementa приходится более половины от всего объема производимого цемента в Швеции.