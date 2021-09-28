Джакарта, , 13:55 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что участие сообщества — это главное в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам вице-президента, роль сообщества важна, даже несмотря на то, что правительство издало ряд правил в отношении COVID-19.

Мааруф Амин напомнил общественности о необходимости продолжать соблюдать протоколы здравоохранения, в том числе после вакцинации, чтобы можно было достичь 77% коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, группа Litbang MPI собрала данные о зарплате глав государств в Юго-Восточной Азии.

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