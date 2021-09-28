Вице-президент Индонезии назвал главное в борьбе с пандемией
Джакарта, 28 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что участие сообщества — это главное в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Индонезия
По словам вице-президента, роль сообщества важна, даже несмотря на то, что правительство издало ряд правил в отношении COVID-19.
Мааруф Амин напомнил общественности о необходимости продолжать соблюдать протоколы здравоохранения, в том числе после вакцинации, чтобы можно было достичь 77% коллективного иммунитета.
Как сообщало ИА REGNUM, группа Litbang MPI собрала данные о зарплате глав государств в Юго-Восточной Азии.
Подробнее в материале:Названа зарплата глав государств в Юго-Восточной Азии