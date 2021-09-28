Москва, 28 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В России цены на газомоторное топливо продолжат расти в силу установленного в стране налогового режима. Об этом 28 сентября заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?» и комментируя ситуацию с подорожанием данного вида горючего.

Stolypinsky.club Владислав Жуковский

«А почему бы ценам [на газомоторное топливо] и не расти? Мы же не в сказку попали. Иначе и быть не могло. Цены будут расти и дальше в силу того налогового режима и регулирования, которые выстроены в стране, — сказал Жуковский. — Никто из партии власти не поднимает вопроса о том, чтобы отменить налоговый маневр в нефтегазовой отрасли и перевести фискальную нагрузку с населения и бизнеса на тех, кто за рубежом импортирует наше сырье, чтобы там снимать сверхприбыли. И чтобы внутри [страны] сырье продавалось по более низким ценам. Про это вообще никто не говорит. Якобы этот маневр дает прибавку в бюджет. Но мы видим, что эта прибавка идет за счет кармана населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что причины роста цен на газомоторное топливо в РФ почти те же самые, что и в ситуации с бензином.