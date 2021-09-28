Москва, 28 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 696,3 млн рублей на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает 28 сентября сайт мэра и правительства столицы.

Health.mil Кровь

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Из этой суммы более 510 млн рублей пойдут на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов. На переработку плазмы с целью производства препарата «КОВИД-глобулин — иммуноглобулин человека против COVID-19» направят свыше 97 млн рублей. На выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами потратят более 88 млн рублей.

В мэрии рассказали, что на базе филиала клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова 7 сентября открылся пункт по заготовке плазмы с антителами к COVID-19.