Томск, 28 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в оперативном штабе региона.

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За всё время с начала пандемии в Томской области выявили 43 466 носителей коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе — 36 465 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Томской области выявили 85 носителей коронавируса.