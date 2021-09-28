Уфа, 28 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении денег дольщиков на сумму более 355 млн рублей будет передано в суд Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, с сентября 2011 года по август 2018 года обвиняемые руководитель ООО «БашСтройКомплект» и председатель правления ЖСК «Цветы Башкортостана» заключили со 185 юридическими и физическими лицами договоры паенакопления, соинвестирования и инвестирования для возведения многоквартирных домов в поселке «Цветы Башкирии» г. Уфы и по ул. Баландина г. Уфы.

«Для привлечения клиентов коммерсанты создавали видимость активного строительства объектов, убеждали клиентов о наличии полного пакета надлежаще оформленных разрешительных документов и своевременности завершения строительства жилых домов», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом фигуранты уголовного дела свои обязательства по предоставлению жилья не выполнили и деньги не возвратили. В результате был причинен ущерб на сумму более 355 млн рублей.

В материалах уголовного дела указано, что этими деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. На имущество фигурантов уголовного дела и объекты незавершенного строительства наложены аресты.

Свою вину обвиняемые не признали. В ближайшее время материалы дела будут переданы в Кировский районный суд Уфы, где будет рассмотрено по существу.