Гётеборг, Швеция, 28 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Полиция Швеции изучала две основные версии мощного взрыва в центре Гётеборга, который произошел ранним утром 28 сентября. Как сообщила местная газета Göteborgs-Posten, речь шла либо об утечке газа, либо о детонации некоего взрывчатого вещества.

Взрыв

Однако спасательные службы первую версию отвергли, и сейчас правоохранители сосредоточили свои усилия на второй.

«Мы полагаем, что взрыв был спровоцирован зарядом взрывчатого вещества, который был помещен в подъезд, затем взрывная волна затронула сразу несколько лестничных пролетов», — заявил изданию полицейский, который работает в составе следственной группы.

В то же время, по данным полиции в доме, где произошел взрыв, не зарегистрированы лица, которым можно было угрожать или на жизнь которых имело бы смысл покушаться. Отмечается, что в доме проживали жильцы, которые снимают квартиры из вторых рук.