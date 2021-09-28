Варшава, 28 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Польский разработчик Павел Саско занял пост квест-директора на проекте Cyberpunk 2077. Об этом 28 сентября сообщает «Игромания».

Srote.steampowered.com Cyberpunk 2077

Ранее Саско работал ведущим дизайнером заданий для Cyberpunk 2077. Разработчик наиболее известен по созданию сюжетной линии Кровавого Барона для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Добавим, что ранее пост квест-директора Cyberpunk 2077 занимал Матеуш Томашкевич. Он покинул компанию CD Projekt RED в мае 2021 года.