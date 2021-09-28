Богота, 28 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Национальный комитет забастовки в Колумбии проведёт 28 сентября новый марш под лозунгом «За мир, жизнь и демократию», направленный против пакета реформ президента страны Ивана Дуке и коррупции. Об этом пишет Prensa Latina.

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Президент Унитарного центра рабочих и пресс-секретарь Национального комитета забастовки Франсиско Мальтес подчеркнул, что митингующие хотят привлечь внимание Конгресса страны к началу рассмотрения и обсуждения 10 законопроектов, представленных 27 июля.

Ранее, 28 апреля 2021 года в Колумбии началась общенациональная забастовка против неолиберальных мер правительства Ивана Дуке, которая считается крупнейшим социальным протестом за последние 70 лет.

Национальный комитет забастовки, главный организатор этих протестов, объявил 15 июня о временной приостановке мобилизации после почти 50 дней, не подразумевая при этом прекращения демонстраций.

Коллектив принял это решение перед лицом милитаризации улиц, а также в свете полицейского насилия против мирных демонстраций и отказа правительства подписать предварительное соглашение о гарантиях социального протеста.

Позднее организация Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas заявила, что около 87 гражданских лиц были убиты в ходе социальных протестов в Колумбии.