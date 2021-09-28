Президент России Владимир Путин во вторник, 28 сентября, проведёт совещание по экономическим вопросам. В центре внимания окажется завершение подготовки проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. «Главный контекст — это завершение работы над основным финансовым документом, бюджетирование завершается, готов проект бюджета», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомним, 21 сентября правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. В составе бюджетного пакета документ будет внесён в Государственную думу до 1 октября 2021 года. Расходы бюджета в 2022 году предусмотрены на уровне 23,6 трлн рублей, в 2023 году — 25,1 трлн рублей, в 2024 году — 26,1 трлн рублей. В 2022—2023 годах бюджет предусмотрен с профицитом в объёме около 1% ВВП. Начиная с 2024 года ожидается дефицит в пределах 0,2% ВВП. Подробности совещания у президента — в трансляции ИА REGNUM.

Рубль. Иван Шилов ИА REGNUM

14:43 28.09.2021 «Мы уже рассмотрели прогноз социально-экономического развития в России на ближайшее время. С учетом этого прогноза строятся и планы доходной и расходной части бюджета, определяются основные параметры главного финансового документа страны. Вместе с тем ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, турбулентной, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего особого внимания. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и в ходе его исполнения — чтобы своевременно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики и социальной сферы, запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего, семей с детьми», — сказал президент Путин, открывая совещание.

14:48 28.09.2021 Положение в мировой экономике остаётся неустойчивым. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин. «Вместе с тем ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, все еще остается неустойчивой, турбулентной», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин назвал турбулентной ситуацию в мировой экономике

14:48 28.09.2021 По словам президента, адресная поддержка граждан является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан. Продолжится повышение пенсий, средства на это заложены в бюджет. «Принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов, МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год», — пообещал президент. Это сократит разрыв в доходах сотрудников этих ведомств и военнослужащих Минобороны.

14:49 28.09.2021 В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысят темпы индексации денежного содержания на 5% дополнительно.

14:50 28.09.2021 Власти России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин. «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии», — сказал Путин. Об этом: Путин пообещал повышать пенсии в предстоящие годы

14:53 28.09.2021 «В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми», — сказал Владимир Путин, напомнив об уже принятых в этом году по его инициативе мерах по поддержке этой категории населения. «Надо делать это с того момента, когда будущая мама только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», — уточнил президент.

14:54 28.09.2021 В России необходим запуск новой программы, в которую войдут жилые дома, признанные аварийными по состоянию на январь 2021 года. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин. «Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», — сказал Путин. Читайте также: Путин призвал вытащить людей из трущоб

15:07 28.09.2021 Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысят темпы индексации окладов на 5% дополнительно. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин. «Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно», — сказал Путин. Читайте также: Военным и правоохранителям проиндексируют выплаты ещё на 5%

15:20 28.09.2021 Совещание по экономическим вопросам. Цитата из видео. kremlin.ru