Краснодар, 28 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в районе села Кабардинка в Краснодарском крае начала Южная транспортная прокуратура. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры.

ЦПИ РГО Пятна на воде

«По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в районе с. Кабардинка Краснодарского края», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что во время проверки будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, а по ее результатам, в случае наличия оснований, будут приняты все необходимые меры реагирования.

Отметим, ранее стало известно, что в Цемесской бухте, относящейся к зоне деятельности Новороссийского порта, было обнаружено нефтяное пятно.