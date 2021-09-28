Волгоград, 28 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Новую ультрасовременную инфекционную больницу открыли 28 сентября в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Учреждение будет принимать пациентов четырёх муниципальных районов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru Палата инфекционной больницы

Госпиталь в Калаче-на-Дону стал второй больницей подобного профиля, которую построили в области за период пандемии коронавируса. Корпус рассчитан на 60 мельтцеровских боксов с возможностью увеличения до 90 койкомест. Медицинскую помощь будут получать дети и взрослые Калачёвского, Чернышковского, Суровикинского и Серафимовичского районов. Больница полностью оборудована всем необходимым — закуплено свыше 1,1 тысяч единиц аппаратов ИВЛ, газификаторов, рентген-аппаратов, другого оборудования. Подачу кислорода в госпиталь осуществляет специально построенная для этого станция. Укомплектован штат работников.

«Новая больница станет базой для формирования на территории Калачевского района медицинского центра второго уровня, который также будет включать отделения травматологического и хирургического профилей. Целесообразность этого продиктована в том числе близостью федеральной трассы, на которой происходят различные ДТП. Прошу также проработать вопрос организации площадки для санавиации», — сказал на открытии больницы губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году современный инфекционный госпиталь открыли в Волжском. Ещё два подобных объекта строятся в Камышине и Михайловке, а проект возведения стационара в Волгограде сейчас проходит госэкспертизу.