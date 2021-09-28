Тутаев, Ярославская область, 28 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Ярославская полиция проводит проверку по акту жестокого обращения с животными в городе Тутаев Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

БФ «Твори добро» Спасенная собака

В социальных сетях ярославского райцентра появилось видео, как жители Тутаева вытаскивают с балкона собаку. Пес долго голодал и не мог даже лаять, практически превратившись в живой скелет.

«Вы когда-нибудь видели жертву концлагеря вживую? Жители Тутаева сегодня, мягко говоря, оказались в полнейшем шоке и недоумении — с балкона жилого дома они увидели свисающую собаку. Сколько она так висела не знает никто. У неё не было сил гавкать, не было сил сделать рывок и оказаться на земле, сил не было ни на что! Потому что собака не ела наверно месяца три! То, что увидели люди, не передается русским языком — это не собака, это остаток собаки… Живой скелет, который еле встает на ноги. Огромное спасибо людям, кто быстро организовал спасение, лестницу и первую помощь!» — рассказывают в ярославском благотворительном фонде помощи животным «Твори добро».

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Спасенную собаку передали волонтерам и доставили в ветеринарную клинику в Ярославль. Но оказалось, что в данной квартире в Тутаеве были еще животные. Там найден погибшим кот, который умер от голода. Волонтеры написали заявление в полицию с просьбой принять меры в отношении хозяина животных. Известно, что в квартире проживает молодой человек, на которого ранее полицейским жаловались соседи.

В УМВД России по Ярославской области подтвердили корреспонденту ИА REGNUM, что начали проверку по факту происшествия в Тутаеве.