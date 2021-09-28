Москва, 28 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. «Яндекс» нельзя назвать по-настоящему российской компанией. Об этом 28 сентября сообщил шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик на круглом столе в Москве.

Василий Иванов ИА REGNUM Шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик

По его словам, многие наивно считают, что цифровой гигант является российской компанией. Однако это не так. «Яндекс» — это голландская компания с огромным участием в своем капитале американских банков.

«Получается иностранная компания, во многом принадлежащая государству, которое ведет с нами войну на многих фронтах, является ведущим поисковиком в России. Можно ли допустить, чтобы главный поисковик США базировался в Белоруссии и 45% капитала принадлежало бы России? Нет, конечно», — сказал Баранчик.