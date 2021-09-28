Варшава, 28 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в интервью Polskie Radio пожаловался, что польских дипломатических сотрудников в Белоруссии не допускают контактировать с арестованными активистами местной польской диаспоры.

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«Мы оцениваем положение Анжелики Борис и Анджея Почобута как очень тяжелое. Белорусские власти не позволяют нашим дипломата контактировать с ними, но мы продолжаем прикладывать все усилия по их освобождению», — заявил Пшидач.

Он добавил, что «одной из главных целей польской дипломатии на белорусском направлении выступает освобождение Анжелики Борис и Анджея Почобута».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле текущего года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активиста этой организации — Анджея Почобута. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. В Союзе поляков Белоруссии и в польском руководстве дело считают политически мотивированным.