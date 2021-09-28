Москва, 28 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Спотовые цены на газ в Европе улетели в космос. Они продолжат свой триумфальный рост и, вероятно, не остановятся вплоть до коммерческого запуска «Сверенного потока — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Газпром

«Газовый кризис и разгул биржевых спекулянтов обусловлены экономической политикой Брюсселя. Введенная европейскими регуляторами формула рыночного ценообразования на газ принесла неутешительные результаты.

Растущий спрос на газ на рынках Великобритании, США, странах Юго-Восточной Азии накануне наступления холодов позволил взять под полный контроль «быков» газовый рынок ЕС. До конца сентября мы можем увидеть и $1100 за одну тысячу кубометров.

Сегодня вряд ли европейские бюрократы будут затягивать сертификацию «Северного потока — 2». С высокой вероятностью поставки газа по нему в Германию начнутся в декабре 2021 года.

Если бы не протекционизм США и упёртая позиция еврочиновников, то вторая нитка «Северного потока» могла бы уже сегодня нормализовать ситуацию на рынке.

Высокие цены на энергоресурсы в ЕС и Великобритании уже ударили по ряду отраслей экономики, драйверов для экономического роста стало заметно меньше, да и финансовые расходы граждан за ЖКХ заметно вырастут.

За девять месяцев 2021 года цены на газ на мировых рынках выросли почти в пять раз. В сложившейся ситуации выигрывает Газпром и его акционеры, среди которых миллионы российских частных инвесторов.

С начала года на Московской бирже капитализация российского газового гиганта выросла почти на 60%. Вполне вероятно, что этой осенью Газпром станет самой дорогой компанией России», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость газа в Европе вновь побила рекорд, перешагнув отметку $1000 за 1 тыс. кубических метров.

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