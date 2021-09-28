Токио, 28 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер нового обновления для ролевой игры Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Его опубликовали 28 сентября на официальном YouTube-канале франшизы Monster Hunter.

Скриншот с YouTube Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Обновление добавит в игру несколько новых заданий, а также трёх новых монстров. Сообщается, что оно будет доступно бесплатно всем обладателям оригинальной игры.

Добавим, что Wings of Ruin — это спин-офф основной серии игр Monster Hunter, выполненный в аниме-стилистике. В нём геймеры не только охотятся на огромных чудовищ, но и приручают их.