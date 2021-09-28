Магас, 28 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Ингушетии улучшается. В регионе снижается число новых случаев заражения опасной инфекцией, в связи с этим сокращается число коек в ковидных госпиталях. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

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«Можно сказать, что пик заболеваемости пройден. За последнюю неделю мы сократили коечный фонд в ковидных центрах на 70 коек», — цитирует Калиматова пресс-службе минздрава региона.

Однако, по словам Калиматова, «расслабляться рано», необходимо готовиться к четвертой волне коронавируса, которая прогнозируется в скором времени.

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Как отметили в минздраве Ингушетии, в настоящее время в республике для приема пациентов с COVID-19 создано 428 коек, в том числе 47 — реанимационных. Свободными остаются более 26% из них.

По данным федерального оперативного штаба на 28 сентября, число новых случаев заражения коронавирусом в Ингушетии за последнее время не превышает 65 в сутки.