Москва, 28 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Причины роста цен на газомоторное топливо в РФ почти те же самые, что и в ситуации с бензином. Об этом 28 сентября заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?» и комментируя ситуацию с ростом цен на газомоторное топливо.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Переоборудованный на газовое топливо автобус

«Это общероссийская тенденция. Везде сейчас повышаются цены на пропан и бутан, — сказал Баженов. — И причины здесь примерно те же самые, что и в случае бензина. Рост мировых котировок приводит к тому, что внутри страны цены тоже начинают существенным образом расти, но пропан и бутан — это нерегулируемая в рознице цена. И поэтому там рост сильнее, чем в случае бензина. И здесь возникает новая проблема: если мы говорим об энергетическом переходе, то странно, что у нас поддерживается какой-то паритет цен между традиционными источниками топлива и теми источниками, которые мы рассматриваем в качестве новых и перспективных. Наша система очень кривая, и то, что происходит вполне закономерно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области к 2030 году будет создано 60 газовых заправок.