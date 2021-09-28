Саратов, 28 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Саратовской области за 8 месяцев текущего года за медицинской помощью с повреждениями, нанесенными животными, обратились 4497 человек, в том числе 1,3 тыс. детей. Об этом сообщает 28 сентября региональное управление Роспотребнадзора.

Pitomcy.net Бешенство

Порядка 69% всех повреждений получено собаками, как бродячими, так и домашними. От укусов диких животных пострадал 71 саратовец.

Саратовская область — территория с высоким риском заражения бешенством животных и людей. Активные природные очаги бешенства зарегистрированы во всех районах региона. Защититься от заболевания можно лишь с помощью вакцинации, уверяют в ведомстве. В России применяется антирабическая вакцина, полный курс иммунизации составляет шесть инъекций. Вакцинацию на бесплатной основе проводят в травмпунктах и в хирургических отделениях, уточнили в Роспотребнадзоре.

ИА REGNUM напоминает, в России в лидерах по выявлению наибольшего количества случаев бешенства Тюменская область. Саратовская область — на втором месте, замыкает тройку Пензенская область.

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