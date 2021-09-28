Пекин, 28 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила на авторынке Китая кроссовер Talagon с новым мотором. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen Volkswagen Talagon

Новая версия Talagon оснащается новым шестицилиндровым турбомотором объёмом 2,5 л мощностью 299 л. с. и 500 Нм крутящего момента.

Модель получила фирменную систему полного привода 4motion. В качестве трансмиссии предусмотрена 7-ступенчатая автоматическая коробка передач DSG. С 0 до 100 км/ч новая версия Talagon разгоняется за 8,2 с. При этом максимальная скорость кроссовера составляет 200 км/ч.

В список оснащения модели входят: система ухода от столкновений, адаптивный круиз-контроль, камеры видеообзора на 360 градусов и панорамная крыша с люком.

Стоимость новой версии Volkswagen Talagon равна 399 900 юаней (4,5 млн рублей). Продажи новинки начнутся в октябре текущего года.

Ранее Volkswagen Talagon был доступен в Китае с турбированным двигателем на 2,0 л производительностью 220 л. с.

Читайте также: Chevrolet представил фото нового Corvette