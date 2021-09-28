Москва, 28 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Власти Москвы выделят 696,3 млн рублей на заготовку и переработку крови, а также на производство препарата «КОВИД-глобулин» и выплаты донорам. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Основная часть средств в размере 510,8 млн рублей будет направлена на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. На переработку плазмы для производства препарата «КОВИД-глобулин — иммуноглобулин человека против COVID-19» планируется израсходовать 97,3 млн рублей. Еще 88,2 млн рублей зарезервированы на выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.

Городские власти рассчитывают, что денежные средства и открытие специализированного донорского пункта позволит увеличить объемы заготовки плазмы в Москве более чем в 2,5 раза — с 3,2 тонны до 8,2 тонны в месяц. До конца года планируется заготовить до 21,9 тонны донорской крови. Что, в свою очередь позволит активнее использовать этот метод лечения.