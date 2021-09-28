Курган, 28 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом. Из них 44 зафиксированы в Кургане, сообщает 28 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 121 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 28 сентября выявлено 33 250 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 28 сентября вылечились 29 836 человек, скончались 697 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).