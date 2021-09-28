Москва, , 13:45 — REGNUM Существование частных военных компаний не противоречит российскому законодательству. Об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он отметил, что есть целый ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные и охранные услуги, в том числе за пределами России.

«Действительно в законодательстве у нас нет никаких положений, которые бы регулировали эту деятельность», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он добавил, что в случае выявления противоречий может потребоваться совершенствование законодательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что деятельность, которую якобы осуществляет в Мали и других странах Западной Африки частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», вызывает беспокойство у Лондона и Парижа.

Согласно данным СМИ, сотрудники российской ЧВК прибыли в африканскую страну, по крайней мере, летом 2021 года. Некоторые СМИ сообщают как минимум о тысяче оперативников ЧВК «Вагнер», задействованных Мали.