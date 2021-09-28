В Кремле допустили изменения законодательства РФ в области ЧВК
Москва, 28 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Существование частных военных компаний не противоречит российскому законодательству. Об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Он отметил, что есть целый ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные и охранные услуги, в том числе за пределами России.
При этом он добавил, что в случае выявления противоречий может потребоваться совершенствование законодательства.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что деятельность, которую якобы осуществляет в Мали и других странах Западной Африки частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», вызывает беспокойство у Лондона и Парижа.
Согласно данным СМИ, сотрудники российской ЧВК прибыли в африканскую страну, по крайней мере, летом 2021 года. Некоторые СМИ сообщают как минимум о тысяче оперативников ЧВК «Вагнер», задействованных Мали.